Воронежец «сдал» курящего водителя автобуса администрации

СЕГОДНЯ 13:07 2019-02-24T13:07:29+03:00

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В Воронеже местный житель стал свидетелем грубого нарушения правил водителем маршрута 6м. Мужчина курил в транспорте и травил дымом пассажиров. Об этом горожанин сообщил в соцсети накануне.

- Закурил наглец в салоне автобуса с пассажирами, а когда к нему люди подходили посмотреть, откуда идет вонь или проезд оплатить, сразу руку с бычком в окно прятал, вроде он тут ни при чем..Представляете, какой негодяй?! Заявление в администрацию написано, пусть увольняют таких хамов, - написал воронежец.

В подтверждение своих слов горожанин опубликовал фото нарушителя с сигаретой в руке.

В комментариях воронежцы разделились на два лагеря. Одни посчитали, что автор поста прав и водителя надо наказать, отметив, что пассажиры платят деньги за поездку не для того, чтобы дышать табачным дымом. Другие же отметили частотность такого поведения водителей, связанную с нервной работой, и предложили недовольным ездить на такси.

А какого мнения придерживаетесь вы?

ИСТОЧНИК KP.RU