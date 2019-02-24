В Воронежский заповедник прилетели птицы-мигранты

СЕГОДНЯ 12:08 2019-02-24T12:08:06+03:00

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В Воронежском заповеднике заметили первых перелетных птиц, которые вернулись с «зимовки». Дикие голуби - клинтухи прилетели на свои места гнездовки. Об этом сообщили в пресс-службе заповедника.

«Полевые» клинтухи стали прилетать раньше на 2-3 недели. В 2014 году первых птиц заметили 27 февраля, в 2016 – 29 февраля, а в 2019 – 21 февраля. Стайки птиц кормились на свободных от снега обочинах дорог, вблизи линий электропередачи – своих мест гнездования. Токование и размножение начнутся в марте, с началом потепления.

- До начала текущего века они обитали только в старых лесах, устраивая гнезда в дуплах. Но потом часть из них переселилась в поля, избрав в качестве нового жилья полые бетонные опоры линий электропередачи, - рассказали сотрудники заповедника.

Весна близко!

ИСТОЧНИК KP.RU