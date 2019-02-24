2019-02-24T11:01:32+03:00
Общество

В Воронеже с высоты птичьего полета сняли салют ко Дню защитника Отечества

Автор ролика отметил, что по продолжительности фейерверк не уступал новогоднему салюту в Москве
Юлия ДИДЕНКО
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Фото: скриншот видео.Фото: скриншот видео.
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В Воронеже салют ко Дню защитника Отечества сняли с высоты птичьего полета. Аэросъемку вели при помощи квадрокоптера. Ролик в ночь на воскресенье, 24 февраля, опубликовали в популярной группе в соцсети.

- По продолжительности и интенсивности салют в Воронеже не уступает новогоднему салюту около Кремля - мы недавно снимали. Поздравляем всех защитников с праздником! - подписал автор видео.

На праздничный фейерверк власти выделили из облбюджета 500 тыс. рублей. В небо выпустили 335 зарядов, а залпы шли каждые полторы секунды.

Воронеж 23 февраля - аэросъемка салюта.Автор: канал #БЕСПИЛОТНИК48

ИСТОЧНИК KP.RU

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