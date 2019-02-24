2019-02-24T10:19:28+03:00
Происшествия

В Воронежской области в жуткой аварии с Ладой и «Форд Фокусом» погибла девушка

ДТП произошло в Хохольском районе
Юлия ДИДЕНКО
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..Фото: "КП" Архив
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Накануне из-за плохой погоды и скользкой трассы в Хохольском районе произошло жуткое ДТП в котором погибла девушка. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону в воскресенье, 24 февраля.

Все произошло в субботу, 23 февраля на 42 километре трассы Воронеж-Луганск. 28-летний водитель Лады Калины превысил скорость, не справился с управлением и влетел в Форд Фокус, которым управлял 33-летний мужчина из Острогоржского района. 26-летняя пассажирка отечественного авто скончалась на месте происшествия. А водитель Лады Калины с травмами различной степени тяжести попал в больницу.

По данному факту сотрудниками полиции проводится проверка, устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего.

Всего в Воронежской области за сутки зарегистрировано 104 ДТП. Из них в областном центре - 80, на федеральных трассах - 2, в районах области - 22. В 7 ДТП травмы различной степени тяжести получили 7 человек, 1 человек погиб.

ИСТОЧНИК KP.RU

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