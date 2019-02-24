2019-02-24T09:43:49+03:00
Общество

В десяти районах Воронежской области активисты планируют провести гей-парады

Шествия и пикеты пройдут в начале весны
Юлия ДИДЕНКО
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..Фото: "КП" Архив
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В десяти городах Воронежской области активисты правозащитного проекта GayRussia планируют устроить гей-парады. Они подали уведомления о проведении шествий и пикетов в начале марта в Богучаре, Кантемировке, Россоши, Павловске, Калаче, Бутурлиновке, Таловой, Боброве, Острогожске и Нововоронеже. Об этом на своей странице в соцсети сообщил лидер ЛГБТ-организации РФ Николай Алексеев, подавший документы в местные администрации 20 февраля.

- Грандиозная кампания за свободу собраний для ЛГБТ-людей достигла 350 городов в 81 из 85 субъектов РФ. Ждём ответов от местных властей! - написал активист.

Напомним, в конце января активисты ЛГБТ-сообщества пытались провести пикет в Воронеже. Но сотрудники полиции сообщили перед началом акции, что не смогут обеспечить безопасность участников. Однако, несколько девушек все-таки вышли к памятнику Платонову с плакатами, нарисованными от руки.

А два года назад Николай Алексеев обратился с жалобой в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) за то, что 29 сентября 2016 года он подал заявку на проведение гей-парада Воронежа, однако согласия мэрии так и не получил.

ИСТОЧНИК KP.RU

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