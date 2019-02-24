2019-02-24T08:37:45+03:00
Общество

Воронежцы устроили бесплатный обмен книгами в подъезде дома

Полка появилась в одной из многоэтажек на улице Ржевской
Юлия ДИДЕНКО
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Фото: скриншот соцсети.Фото: скриншот соцсети.
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В Воронеже жители многоэтажки решили оборудовать полку для обмена книгами в подъезде дома. Небольшая тумбочка с надписью «бесплатно» появилась в одной из многоэтажек на улице Ржевской. Фото опубликовали в популярной группе в соцсети.

- Плохо, что книги стали не нужны, но хорошо, что отдают, а не просто отнесли на мусорку, - подписал автор фото.

В комментариях воронежцы похвалили земляка за то, что дал вторую жизнь книгам, но удивились, почему он не отвез их в библиотеку. Также местные жители рассказали, что такие полки - совсем не редкость. Их замечают в некоторых супермаркетах у домов и даже в офисах компаний.

- У нас на работе есть специальная полка на проходной, где можно взять или оставить книгу абсолютно безвозмездно. Там висит листовка, где говорится, что желательно оставлять книги технической направленности, но там куча разных вещей лежит. В основном, конечно, разная ерунда, но попадаются стоящие экземпляры, - написал горожанин.

ИСТОЧНИК KP.RU

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