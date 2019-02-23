2019-02-23T23:26:30+03:00
Звезды

Усадьба Jazz в 2019-м в Воронеж не приедет

Фестиваль отменили из-за финансовых проблем
Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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..Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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Любители джазового опен-эйра в Рамони летом 2019-го не смогут насладиться музыкальной атмосферой Усадьбы Jazz - воронежский фестиваль у стен замка Ольденбургских отменили из-за финансовых проблем.

- Мне очень жаль, что в этом году фестиваль в Воронеже не состоится. За пять лет, которые мы проводим фестиваль в Рамони, нам удалось создать особенное по атмосфере и духу событие, дать толчок развитию музыкальной культуры Воронежа и объединить на фестивале большое количество творческих, инициативных людей и предпринимателей. Без преувеличения могу сказать, что Усадьба Jazz открыла городу многих мировых музыкантов, а также дала импульс развитию молодых воронежских музыкантов. Фестиваль всегда поддерживался крупными компаниями, но для его развития необходима поддержка государства и локальных партнеров. Все эти годы мы изыскивали финансовые возможности для проведения фестиваля, но в этом году уже просто не хватило сил. Увы, в этом году мы снова не смогли найти финансовую поддержку, - отметила президент фестиваля Мария Семушкина, - но я уверена, что в следующем году вернемся, потому что будем рассчитывать на поддержку местного бизнеса и органов власти области. Уже сейчас мы открыты для диалога и предложений. И я буду снова рада принести настоящий праздник Музыки на Воронежскую землю!

Напомним, фестиваль «Усадьба Jazz» проходил в Рамони с 2014 года. В 2018-м его посетили более 6000 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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