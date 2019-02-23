На пожаре в Советском районе Воронежа пострадал человек
Причина возгорания устанавливается
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23 февраля в 13:14 дежурную часть ГУ МЧС России по Воронежской области сообщили о пожаре в доме на улице Молодогвардейцев. Для ликвидации огня привлекли три пожарные машины и 10 спасателей.
Возгорание, по видимому, началось на кухне, размером 2 на 3 метра. В итоге мебель и холодильник оказались охвачены пламенем.
- Пожар ликвидирован в 13:30. По оперативной информации есть пострадавший, - сообщили спасатели.
ИСТОЧНИК KP.RU