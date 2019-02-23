2019-02-23T19:06:07+03:00
Общество

По Воронежу разъезжает «патруль троллей» из СССР

Интересно, как на этот автомобиль реагируют настоящие инспекторы
Олег ИВАНОВ
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"Четверка" превратилась в достаточно эффектный автомобиль"Четверка" превратилась в достаточно эффектный автомобильФото: Виктор ЛЕВШАКОВ
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Отечественный автомобиль «ВАЗ-2104», напоминающий из-за своей окраски машину какого-нибудь западного шерифа, разъезжает по улицам Воронежа. «Четверка» окрашена в характерный черно-белый цвет, а на двери красуется звезда, ассоциирующаяся с полицейским жетоном.

Внутри «звезды» можно рассмотреть надпись «deputy sheriff voronezh country», что, можно перевести как «заместитель шерифа воронежской страны». Впрочем, автор, вероятно, допустил ошибку, так как на настоящих жетонах пишут обычно слово «county» , что уже переводится как «округ» или «уезд».

Привлекает внимание и другая надпись «Troll patrol», то есть «Патруль троллей». Стоит отметить, что сегодня слово, обычно обозначающее мифическое существо, теперь принято употреблять и в отношении интернет-провокаторов. Быть может, на свой провокационный характер и намекает автор?

К слову, «незаконное нанесение на наружные поверхности транспортного средства специальных цветографических схем автомобилей оперативных служб» наказывается штрафом для физлица до пяти тысяч рублей. Но в данном случае хозяина вряд ли стоит наказывать, ведь он использовал образ западного полицейского автомобиля.

Другой важный момент: на автомобиле до сих пор установлены регистрационные знаки времен СССР. А если говорить точнее, то переходного периода, когда еще на номерах не указывался регион. Однако после ввода в действие новых номеров не требовалось отказываться от знаков предыдущего стандарта.

На машине до сих пор номера старого образца Фото: Виктор ЛЕВШАКОВ

На машине до сих пор номера старого образцаФото: Виктор ЛЕВШАКОВ

Фото: Виктор ЛЕВШАКОВ

ИСТОЧНИК KP.RU

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