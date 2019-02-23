2019-02-23T17:50:09+03:00
Происшествия

В Воронежской области арестовали мужчину, отхлеставшего чужого ребенка ремнем

Ему не понравилось, что малыш, якобы, шумит
Олег ИВАНОВ
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«Нравоучителю» не понравилось, что мальчик вел себя очень шумно«Нравоучителю» не понравилось, что мальчик вел себя очень шумноФото: Виктор ЛЕВШАКОВ
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20 февраля Таловский райсуд рассмотрел дело об административном правонарушении, предусмотренном ст. 6.1.1 КоАП РФ - это «Побои». Дело в том, что местного жителя приютила под крышей своего дома его родственница из поселка Новотроицкий. Вот только мужчина почему-то решил навести в чужом жилище свои порядки.

В январе 2019 года, будучи пьяным, мужчина ударил ладонью и ремнем маленького ребенка родственницы. «Нравоучителю» не понравилось, что мальчик вел себя очень шумно. При этом мужчина, видимо, вошел в раж, и никак не мог остановить удары. В итоге ребенок сильно пострадал.

- Указанные действия суд квалифицировал, как нанесение побоев, и с учетом характера правонарушения, совершенного в отношении малолетнего потерпевшего, данных о личности нарушителя, обстоятельств, смягчающих наказание, и отсутствие отягчающих назначил мужчине наказание в виде административного ареста, - сообщаются в пресс-службе районного суда.

ИСТОЧНИК KP.RU

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