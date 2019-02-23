В Воронеже нашли мужчину, пропавшего во время прогулки с собакой

СЕГОДНЯ 16:44 2019-02-23T16:44:14+03:00

С ним все хорошо - он жив

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Активисты поисково-спасательного отряда «Черноземье» нашли пропавшего накануне 37-летнего Вячеслава Крылова. Мужчина 22 февраля примерно в 15:00 со своей собакой-дворняжкой вышел из дома на улице Героев Сибяриков. И вплоть до 23 февраля о нем не было ничего известно.

Родственников пугало то, что Вячеслав инвалид первой группы. Мужчина мог быть дезориентирован и не найти самостоятельно дорогу домой. Более того, ему могла требоваться медицинская помощь. К счастью, как сообщили волонтеры, мужчина жив, с ним все в порядке.

ИСТОЧНИК KP.RU