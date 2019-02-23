В Воронеже разыскивают сбежавшего из дома 14-летнего парня

СЕГОДНЯ 15:23 2019-02-23T15:23:13+03:00

Быть может, вы видели этого парня?

В день исчезновения он был одет в коричневую куртку

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22 февраля в восемь часов утра из своего дома на улице Южно-Моравская ушел 14-летний Денис Колядчинков. До сих пор родственники мальчика не знают, где он может находиться. Активисты поисково-спасательного отряда «Черноземье» просят воронежцев помочь в поиске ребенка.

Парень худощавого телосложения, у него короткая стрижка и карие глаза. В день исчезновения Денис был одет в шапку темно-синего цвета, коричневую куртку, синие джинсы и черные кроссовки с синей полосой.

Если у вас есть какая-либо информация о местонахождении подростка, сообщите об этом по телефонам 8 (906) 670-24-44 или 112.

ИСТОЧНИК KP.RU