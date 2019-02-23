Жителю Воронежской области, сорвавшему коноплю, грозит до 10 лет тюрьмы

СЕГОДНЯ 14:51 2019-02-23T14:51:31+03:00

Зря он решил прятать наркотики у себя дома

Изменить размер текста: A A

Полицейские узнали, что 39-летний безработный житель поселка Зеленый Бутурлиновского района прячет у себя дома наркотики. Он и раньше был судим за аналогичное преступление.

Во время обыска дома на улице Молодежной в сарае стражи порядка обнаружили несколько стеклянных банок с высушенными растениями зеленого цвета.

- По результатам исследования которого установлено, что оно является марихуана, массой 3673,75 грамм, что в соответствии с действующим законодательством является крупным размером, - комментируют в ГУ МВД по Воронежской области.

Мужчина признался, что осенью 2018 года он обнаружил дикорастущую коноплю, сорвал ее, высушил и впоследствии намеревался использовать для личного употребления.

Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Возбуждено уголовное дело. А это значит, что мужчине грозит до 10 лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU