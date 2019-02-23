Голландская компания спроектирует комплекс для семейного отдыха под Воронежем

СЕГОДНЯ 13:04 2019-02-23T13:04:05+03:00

Пока не уточняется, к какому времени он может появиться

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Голландская компания M2Leisure , занимающаяся разработкой и созданием туристических зон и аквапарков по всему миру, разработает проект новой туристической зоны для семейного отдыха на территории Рамонского района.

Об этом стало известно 22 февраля на встрече губернатора Александра Гусева с директором голландской компании Нильсом Бербеном и партнером по сотрудничеству с Россией Йоханнесом Ромбоутсом.

- Предполагается, что комплекс будет рассчитан на жителей не только Воронежской области, но и соседних регионов. Также будут учтены интересы, потребности и возможности людей всех возрастов и уровней достатка. Акцент планируется сделать на семейном краткосрочном отдыхе, - сообщили в пресс-службе облправительства.

Представители M2Leisure ознакомились с предполагаемой площадкой, чтобы разработать концепцию, максимально соответствующую местности и запросам целевой аудитории. После разработки и одобрения концепции планируется перейти непосредственно к созданию проекта.

ИСТОЧНИК KP.RU