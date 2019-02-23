Голландская компания спроектирует комплекс для семейного отдыха под Воронежем
Голландская компания M2Leisure , занимающаяся разработкой и созданием туристических зон и аквапарков по всему миру, разработает проект новой туристической зоны для семейного отдыха на территории Рамонского района.
Об этом стало известно 22 февраля на встрече губернатора Александра Гусева с директором голландской компании Нильсом Бербеном и партнером по сотрудничеству с Россией Йоханнесом Ромбоутсом.
- Предполагается, что комплекс будет рассчитан на жителей не только Воронежской области, но и соседних регионов. Также будут учтены интересы, потребности и возможности людей всех возрастов и уровней достатка. Акцент планируется сделать на семейном краткосрочном отдыхе, - сообщили в пресс-службе облправительства.
Представители M2Leisure ознакомились с предполагаемой площадкой, чтобы разработать концепцию, максимально соответствующую местности и запросам целевой аудитории. После разработки и одобрения концепции планируется перейти непосредственно к созданию проекта.
ИСТОЧНИК KP.RU