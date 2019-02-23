2019-02-23T12:27:43+03:00
Общество

Росстат раскрыл, сколько зарабатывают врачи в Воронежской области

До столичных наши зарплаты, конечно, сильно не дотягивают
Олег ИВАНОВ
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Для сравнения в масштабах страны средняя зарплата врачей составляет 75 007 рублей.Для сравнения в масштабах страны средняя зарплата врачей составляет 75 007 рублей.Фото: Виктор ЛЕВШАКОВ
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Итоги федерального статистического наблюдения за 2018 год раскрыли специалисты Росстата. В частности речь зашла о зарплате врачей и работников медорганизаций, имеющих высшее образование. Оказалось, что в нашем регионе такие специалисты получают в среднем 54 415 рублей.

Для сравнения в масштабах страны средняя зарплата врачей составляет 75 007 рублей. Конечно же, на статистику влияют столичные доходы: в Москве медик с высшим образованием получает где-то 138 630 рублей. Удивительно, что и это не самый высокий показатель, ведь в Чукотском и Ямало-Ненецком автономных округах он превышает 180 тысяч.

Но вернемся в Воронежскую область: а сколько же получают те, у кого нет высшего образования? Средний медперсонал зарабатывает гораздо меньше врачей - в среднем 27 634 рубля. К слову, у соседей по Черноземью зарплаты практически не отличаются от наших.

Младший медицинский персонал в воронежских больницах получает в среднем, согласно статистике, 27 094 рубля. Напомним, Воронежстат сообщал, что в прошлом году средняя зарплата жителя области составила 30,6 тысяч рублей.

К слову Росстат также подсчитал, сколько получают школьные учителя в Воронежской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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