Воронежец показал, как выглядели бы открытые бассейны с видом на наш город

СЕГОДНЯ 12:02 2019-02-23T12:03:25+03:00

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Все началось с Омска. Именно тамошние креативные молодые люди задались вопросом: «Что если бы в городе были открытые бассейны на высоте?». И тут же дали ответ в виде коллажа, где на фоне дымящих труб люди плавают в бассейнах, которые мы привыкли видеть в голливудских фильмах.

Тут же идею подхватили Челябинск, Северодвинск, Караганда и многие другие города России. Не обошлось и без Воронежа. Павел Долгих опубликовал в своем Twitter ответ на тот же вопрос, как выглядели бы открытые бассейны с видом на наш город. Для фона воронежец подобрал парковку, водохранилище и мост. Судите сами, что из этого получилось.

ИСТОЧНИК KP.RU