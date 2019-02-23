Треть воронежцев считает, что служба в армии помогает в дальнейшей работе

СЕГОДНЯ 10:46 2019-02-23T10:46:22+03:00

Заметно чаще так отвечают те, кто сам служил

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Исследователи HeadHunter выяснили, как воронежские соискатели-мужчины относятся к службе в армии. Оказалось, 69% работников Воронежской области проходили воинскую службу.

- Среди тех, кто служил в армии, 44% опрошенных утверждают, что навыки, полученные в армии, оказались полезны им в работе. Противоположной точки зрения придерживаются 8% респондентов, - отмечают специалисты.

Всего же примерно 35% соискателей считают, что прохождение службы в армии помогает в дальнейшей трудовой деятельности. Конечно, так заметно реже отвечали те, кто не служил.

Высока доля тех, кто особенно ценит армейский опыт, среди представителей сфер безопасности и домашнего персонала.

Около 32% соискателей Воронежа и области утверждают, что работодатели редко спрашивали их о том, служили они в армии или нет. Чаще интересуются этим вопросом, как и следует ожидать, у представителей сфер профессиональных сфер «Безопасность» (57%) и «Рабочий персонал» (45%).

ИСТОЧНИК KP.RU