2019-02-23T10:48:36+03:00
Происшествия

В Воронеже загорелся автомобиль Mitsubishi

Причины возникновения пожара выясняются
Олег ИВАНОВ
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Если вы стали участником или свидетелем несчастного случая звоните по номерам вызова экстренных служб «112» или «101»Если вы стали участником или свидетелем несчастного случая звоните по номерам вызова экстренных служб «112» или «101»Фото: Виктор ЛЕВШАКОВ
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22 февраля примерно в 18:18 в дежурную часть ГУ МЧС России по Воронежской области позвонили очевидцы, заметившие, что на переулке Проходной полыхает автомобиль. На место ЧП сразу же выехали две пожарные машины.

Оказалось, что огонь захватил иномарку Mitsubishi. Спасателям удалось ликвидировать пожар в 18:37. Однако языки пламени успели серьезно повредить автомобиль. По оперативной информации пострадавших нет. Причины возникновения пожара выясняются.

- Если вы стали участником или свидетелем несчастного случая звоните по номерам вызова экстренных служб «112» или «101». Телефон доверия Главного управления МЧС по Воронежской области 8(473)277-99-00. Звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных телефонов, - напоминают спасатели.

ИСТОЧНИК KP.RU

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