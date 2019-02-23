2019-02-23T09:47:28+03:00
Общество

Воронежский Роспотребнадзор организовал флэшмоб «Надень маску»

Акцию специалисты провели в одном из торговых центров города
Олег ИВАНОВ
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Менять маску на новую нужно каждые 2 часа или чащеМенять маску на новую нужно каждые 2 часа или чащеФото: Виктор ЛЕВШАКОВ
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22 февраля в одном из торговых центров Воронежа состоялся флэшмоб: «Надень маску – защити себя от гриппа!». Его провели специалисты управления Роспотребнадзора по Воронежской области и ФБУЗ «Центра гигиены и эпидемиологии в Воронежской области». Напомним, в последнее время участились случаи заболеваний, порой, речь заходила даже об эпидемии. В школах с 7 по 21 февраля был введен карантин.

Специалисты раздавали воронежцам одноразовые медицинские маски и памятки по профилактике гриппа. Кроме того, они разъясняли жителям правила ношения масок.

Использование одноразовой маски снижает вероятность заражения гриппом. Надевать маску нужно в закрытых помещениях, в местах большого скопления людей, а также при контакте с заболевшим человеком. А вот носить маску на улице - нецелесообразно.

Менять маску на новую нужно каждые 2 часа или чаще. Выбрасывайте маску в урну сразу после использования.

ИСТОЧНИК KP.RU

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