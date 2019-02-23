В Центральном парке Воронежа пройдут масштабные гуляния на Масленицу

СЕГОДНЯ 14:43 2019-02-23T14:45:11+03:00

Мероприятия с угощением блинами и конкурсами запланированы во всех районах города [программа праздника]

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С 4 марта стартует Масленичная неделя. Воронежцы кроме домашних посиделок с блинами могут сходить на уличные гуляния.

Самый масштабный праздник «Русская Масленица» ожидается 9 марта в Центральном парке. В 12.00 там стартует театрализованное шествие, фольклорный праздник, работа торговых рядов с блинами, народные забавы с покорением масленичного столба.

Народные гуляния пройдут во всех районах города.

5 марта в 14.00 развлекательная программа для школьников «Широкая масленица» запланирована на площадке перед городским Дворцом культуры» (ул. 9 января, 108). В этот же день к 13.00 приглашают «К ректору на блины» - праздник проводов зимы на площади перед 1 корпусом технического университета (ул. 20-летия Октября, 84), в это же время блинов можно отведать и на «Масленице» в университете инженерных технологий (пр. Революции, 19).

6 марта в 12.00 приглашают на конкурс блинов на «Масленицу» в педуниверситет (ул. Ленина, 86). В этот же день в 16.00 народные гуляния «Сударыня Масленица!» с театрализованным представлением, работой полевой кухни пройдет в парке «Танаис».

7 марта в 14.00 чаепитие с блинами, игровые и спортивные конкурсы запланированы в парке имени Дурова (ул. Ворошилова, 1д) - районный праздник проводов зимы «Русская Масленица».

9 марта в 12.00 в парке «Шинников» (ул. Ростовская, 39в) стартует театрализовано-игровая программа «Масленица пришла! Открывай ворота!», в это же время районные праздники начнутся у ТРЦ «Максимир» (Ленинский пр-т, 174п) и в парке зоопарка.

9 и 10 марта в 9.00 в парк у ТРЦ «Арена» (б. Победы, 23б) будет проходить праздник «Масленичный Разгуляй».

10 марта в 12.00 стартует «Масленица на «Соборном» (ул. Вл. Невского, 48з) - горожан ждут концертная программа, блины, конкурсы. А в 14.00 начнется праздничная программа «Широкая Масленица» в ДК железнодорожников (ул. Никитинская, 1). Развлекательная программа в этот день пройдет и у бывшего Дома офицеров (пр. Революции, 32).

ИСТОЧНИК KP.RU