В Воронеже пройдет XХVI турнир «Славянский бал»

СЕГОДНЯ 09:29 2019-02-23T09:29:04+03:00

На него приедут танцоры из пяти десятков городов

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24 февраля в спортивно-оздоровительном комплексе «Энергия» (ул. Ворошилова, 1а) пройдет XХVI турнир «Славянский бал». В его программе - Кубки Воронежской области по двоеборью, российские соревнования категории «А» по всем возрастам и программам.

На соревнования в Воронеж приедут лучшие танцевальные дуэты из пяти десятков городов - Москвы, Санкт-Петербурга, Ярославля, Владимира, Иваново, Брянска, Курсак, Смоленска, Белгорода, Липецка, Тулы, Рязани, Калуги, Твери, Костромы, Орла, Тамбова, Волгограда, Астрахани, Саратова, Ростова, Краснодара, Новороссийска.

Только судейская бригада состоит из четырех десятков мастеров танцевального спорта.

За время соревнований разыграют более 20 комплектов медалей, кубков. Турнир стартует в 9.30.

ИСТОЧНИК KP.RU