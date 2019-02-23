Воронежцев научат делать открытки, брошки и птичек

СЕГОДНЯ 10:48 2019-02-23T10:48:29+03:00

Изменить размер текста: A A

В зале (на л. Кирова, 8 проходит выставка «Дыхание весны». Свои работы в различных видах декоративно-прикладного творчества представили воронежские умельцы.

На выставке проходят концерты и бесплатные мастер-классы - умельцы дадют пошаговые рекомендации по самостоятельному изготовлению авторских подарков и сувениров.

Расписание мастер-классов:

23 февраля:

11.00 – Оксана Провоторова «Открытка-сувенир в смешанной технике»

12.00 – концерт народного ансамбля песни и танца «Черноземочка»

14.00 – Татьяна Симонова «Текстильная брошь в винтажном стиле»

24 февраля:

11.00 – Елена Кулько «Декупаж»

13.00 – концерт вокального ансамбля «Карнавал»

14.00 – Светлана Котелевская «Резьба по дереву»

26 февраля:

17.00 – Алена Дубасова «Брошь «Незабудка». Лепка из полимерной глины»

27 февраля:

17.00 – Наталья Плошкина «Бисероплетение «Золотой ключик»

28 февраля:

11.00 – Мария Кондусова «Фигурки зверей из бисера»

17.00 – Елена Фирсова «Канзаши»

1 марта:

17.00 – Людмила Николаевна Кренделева «Ангел на пальчик»

2 марта:

11.00 – Ирина Половникова «Брошь из вискозы «Зайка»

14.00 – Евгения Миляева «Текстильная птичка»

3 марта:

11.00 – Елена Кулько «Декупаж»

14.00 – Лариса Некрасова «Первоцвет» валяние

4 марта:

15.00 – концерт вокального ансамбля «Нота»

ИСТОЧНИК KP.RU