Воронежцев научат делать открытки, брошки и птичек
В зале (на л. Кирова, 8 проходит выставка «Дыхание весны». Свои работы в различных видах декоративно-прикладного творчества представили воронежские умельцы.
На выставке проходят концерты и бесплатные мастер-классы - умельцы дадют пошаговые рекомендации по самостоятельному изготовлению авторских подарков и сувениров.
Расписание мастер-классов:
23 февраля:
11.00 – Оксана Провоторова «Открытка-сувенир в смешанной технике»
12.00 – концерт народного ансамбля песни и танца «Черноземочка»
14.00 – Татьяна Симонова «Текстильная брошь в винтажном стиле»
24 февраля:
11.00 – Елена Кулько «Декупаж»
13.00 – концерт вокального ансамбля «Карнавал»
14.00 – Светлана Котелевская «Резьба по дереву»
26 февраля:
17.00 – Алена Дубасова «Брошь «Незабудка». Лепка из полимерной глины»
27 февраля:
17.00 – Наталья Плошкина «Бисероплетение «Золотой ключик»
28 февраля:
11.00 – Мария Кондусова «Фигурки зверей из бисера»
17.00 – Елена Фирсова «Канзаши»
1 марта:
17.00 – Людмила Николаевна Кренделева «Ангел на пальчик»
2 марта:
11.00 – Ирина Половникова «Брошь из вискозы «Зайка»
14.00 – Евгения Миляева «Текстильная птичка»
3 марта:
11.00 – Елена Кулько «Декупаж»
14.00 – Лариса Некрасова «Первоцвет» валяние
4 марта:
15.00 – концерт вокального ансамбля «Нота»
ИСТОЧНИК KP.RU