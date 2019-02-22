2019-02-22T21:40:27+03:00
Спорт

Воронежский «Буран» потерпел разгром от «Лады» (Тольятти)

Два периода «ураганные» еще упирались, а в третьем совсем развалились
Юрий КОЗЛОВ
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Уже в дебюте матча команды обменялись голами. На точный бросок Алексея Мастрюкова на второй минуте ответил классной паузой и хорошим выстрелом Ян Хоменко – 1:1. Первый период внушал оптимизм – «ураганные» его отыграли, как минимум, на равных.

Увы, как часто бывает в этом сезоне, второй период у «Бурана» не получился. В его дебюте Николай Владимиров вывел «Ладу» вперед, потом много выручал наш вратарь Георгий Кузнецов, а когда он подустал и на 38 минуте потерял шайбу из виду, из полевых игроков никто не помог, и Артем Артемов забивал уже в пустые ворота – 1:3.

В третьей 20-минутке Кузнецова заменил Александр Хомутов, и все стало еще хуже. Сначала толком еще не разогревшегося вратаря едва ли не первым броском «пробил» Дмитрий Возовик. Вскоре его почин подхватили Георгий Бердюков и оформивший дубль Владимиров – 1:6. На 46 минуте Егор Алешин реализовал большинство. Порадовал Леонид Беленький, победивший в драке Евгения Курбатова, которого еще и попросили выйти вон с ледовой площадки.

В конце игры «Буран» имел численное преимущество, снял вратаря, чтобы попытаться забить третью шайбу, но вместо этого пропустил седьмую. Разгром – 2:7.

«Буран» с 51 очком остался на 21 месте с 51 очком. Впереди последний матч сезона с соседями по таблице. «ЦСК ВВС» (Самара) занимает 20 место с 53 очками в активе. Игра начнется в 17.00.

ИСТОЧНИК KP.RU

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