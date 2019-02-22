На контейнерных площадках Воронежа установлены 1053 сетки для сбора пластика

СЕГОДНЯ 20:16 2019-02-22T20:16:22+03:00

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В Воронеже около 70% контейнерных площадок имеют сетки для сбора пластиковой тары – это более 1053 штук. В городе также работают три десятка пунктов приема пластика. Как сообщили в управлении экологии города, в Воронеже сбором, транспортировкой, переработкой и утилизацией пластиковой тары занимаются несколько фирм: ООО «Воронежвторма», ООО «Вторсырьё-Плюс», ООО «Киво-Маркет», ООО «Харти», ООО «Картон-Черноземье», ООО «Славянское Наследие», ООО «ЭкоПромСервис», ООО «Ресурс», ИП Яковенко Д.А., ИП Тарароева А.А., ИП Елфимова С.А. и другие.

- Раздельный сбор отходов – один из эффективных способов снизить экологическую нагрузку на окружающую среду. Образуемые в жилом секторе отходы в основном состоят из органических отходов (остатков пищи), пластика, стекла и бумаги. Все эти материалы пригодны для вторичной переработки, - отмечают экологи.

И напоминают, что раздельный сбор отходов сегодня доступен каждому воронежцу.

ИСТОЧНИК KP.RU