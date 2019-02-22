В Воронеже два дня будут перекрывать Театральный проезд

СЕГОДНЯ 19:56 2019-02-22T19:56:28+03:00

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В начале следующей недели, 25 и 26 февраля, эксперты проведут обследование стен Воронежского театра оперы и балета со стороны Театрального проезда и будут разгружать декорации. В связи с этим в период с 9.00 до 12.00 в течение двух указанных дней будет закрываться движение по Театральному проезду (от площади Ленина до улицы Пушкинской).

Мэрия просит воронежцев с пониманием отнестись к временным трудностям.

ИСТОЧНИК KP.RU