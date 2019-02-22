2019-02-22T19:16:20+03:00
Происшествия

Еще одна массовая авария произошла в пятницу в Воронеже

На этот раз на Брусилова
Елена ФЕДЯШЕВА
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Третье по счету массовое ДТП случилось в пятницу на улице Брусилова в районе дома №3. В 15.45 автомобиль «Киа Рио», которым управлял 32-летний водитель, столкнулся со «Шкодой Фабиа» под управлением 54-летнего воронежца. Получив ускорение, «Шкода» протаранила «Форд Фокус» под управлением 33-летнего водителя. В результате аварии все три машины получили повреждения. Среди людей пострадавших нет.

По факту ДТП в полиции проводят проверку.

Напомним, ранее сегодня произошли похожие аварии на улицах 9 Января и Скрибиса. В первом случае участниками ДТП стали три, а во втором – пять автомобилей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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