В Воронеже в день Защитника Отечества будут выявлять нетрезвых водителей

СЕГОДНЯ 18:42 2019-02-22T18:42:55+03:00

Инспекторы просят водителей с пониманием отнестись к проверкам на дорогах. Фото: из архива «КП»

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В Воронеже в ночь с 23 на 24 февраля пройдет рейд ГИБДД, направленный на выявление пьяных водителей. С этой целью на улицах Воронежа во всех районах выставят дополнительные экипажи ДПС.

Полицейские просят с пониманием отнестись к проверкам на дорогах.

- Проведение подобных профилактических мероприятий помогает не только выявить водителей, управляющих транспортным средством в состоянии опьянения, предупредить беду на дороге, но и повысить ответственность участников дорожного движения, - отметили в пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области.

По закону, нетрезвый водитель может быть лишен водительского удостоверения. Если вы стали свидетелем того, как человек в состоянии алкогольного опьянения сел за руль, звоните по телефону 269-61-02.

ИСТОЧНИК KP.RU