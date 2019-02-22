2019-02-22T17:36:28+03:00
Происшествия

В Воронеже бывшего таможенника за взятку в 800 тысяч посадили под домашний арест

Эти деньги он брал с белорусского бизнесмена
Юрий КОЗЛОВ
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Из-за 800 тысяч таможенник лишился работы и может надолго сесть в тюрьму.Из-за 800 тысяч таможенник лишился работы и может надолго сесть в тюрьму.Фото: из архива «КП»
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Сотрудники Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ выяснили, что с февраля по март 2018 года старший оперуполномоченный по особо важным делам специального отряда быстрого реагирования Воронежской таможни получил более 800 тысяч рублей в качестве взятки. За эти деньги он обещал белорусскому бизнесмену не мешать ввозу в Россию его овощей и фруктов. Деньги два месяца «капали» на банковскую карту таможенника.

В отношении оперуполномоченного возбудили уголовное дело по части 5 статьи 290 УК РФ «Получение взятки в крупном размере». Максимальное наказание по ней достаточно суровое – от 2 до 4 миллионов рублей штрафа либо от 7 до 12 лет тюрьмы. Из таможни мужчину уволили, его посадили под домашний арест. Свою вину он признал полностью.

ИСТОЧНИК KP.RU

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