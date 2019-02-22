За год Росреестр Воронежской области выявил 1,8 тысяч нарушений земельного законодательства
По итогам 2018 года Управление Росреестра по Воронежской области выявило 1,8 тысяч нарушений земельного законодательства и наложило в общей сложности 12,2 миллиона рублей штрафов. Сумма взысканных ведомством штрафов составила 12,7 миллиона рублей.
В прошлом году заметно выросла доля устраненных в срок нарушений – с 71% (2017) до 92% (2018).
Глава управления Елена Перегудова также сообщила о том, что удалось ликвидировать последствия сбоя в центре обработки данных, из-за которых серьезно задерживались сроки рассмотрения заявлений и документов. Для стабилизации ситуации пришлось привлекать коллег из Управлений Росреестра соседних регионов. На сегодня, по словам Перегудовой, эта проблема решена.
ИСТОЧНИК KP.RU