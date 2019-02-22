2019-02-22T18:05:16+03:00
Происшествия

В Воронеже арендатор продал арендованную машину

Полицейские задержали злоумышленника и теперь ищут нового владельца авто
Елена ФЕДЯШЕВА
Поделиться:
Подозреваемого поместили в изоляторПодозреваемого поместили в изоляторФото: из архива «КП»
Изменить размер текста:

Владелец транспортной компании, предоставляющий в аренду автомобили, обратился в полицию с заявлением о пропаже арендатора вместе с транспортным средством. Как рассказал оперативникам потерпевший, в конце 2018 года он сдал в аренду автомобиль «Лада-Гранта» стоимостью 260 тысяч рублей. Через какое-то время арендатор перестал вносить плату, а его телефон оказался отключен.

Проведя расследование, полицейские установили личность подозреваемого и задержали его. Похитителем оказался 25-летний житель Новоусманского района. Он признался оперативникам, что взял машину для работы в службе такси, но потом решил продать ее. Разместил информацию на сайте объявлений и нашел покупателя, который приобрел «Ладу» за 100 тысяч рублей.

Сейчас полицейские ищут машину, а подозреваемого отправили в изолятор.

- По данному факту возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество», - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области. – По ней виновному грозит до шести лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Воронеже бывшего таможенника за взятку в 800 тысяч посадили под домашний арест
За год Росреестр Воронежской области выявил 1,8 тысяч нарушений земельного законодательства
В пятницу в Воронеже произошли две массовые аварии без пострадавших
В Воронеже пройдут общественные слушания по платным парковкам
В Воронеже определили банк, который готов дать мэрии 500 миллионов рублей
За год решением суда в Воронежской области заблокировали 11 сайтов, распространявших алкоголь и лекарства
Житель Воронежской области принес домой снаряд
Воронежцы жалуются чиновникам на аварийные дома
Воронежские фирмы без разрешения искали работодателей для мигрантов
Воронежский автомобилист хочет подарить пульт от магнитолы человеку, который ее украл
Средняя зарплата в Воронежской области в 2018 году составила 31226 рублей