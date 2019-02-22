В Воронеже арендатор продал арендованную машину

СЕГОДНЯ 18:05 2019-02-22T18:05:16+03:00

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Владелец транспортной компании, предоставляющий в аренду автомобили, обратился в полицию с заявлением о пропаже арендатора вместе с транспортным средством. Как рассказал оперативникам потерпевший, в конце 2018 года он сдал в аренду автомобиль «Лада-Гранта» стоимостью 260 тысяч рублей. Через какое-то время арендатор перестал вносить плату, а его телефон оказался отключен.

Проведя расследование, полицейские установили личность подозреваемого и задержали его. Похитителем оказался 25-летний житель Новоусманского района. Он признался оперативникам, что взял машину для работы в службе такси, но потом решил продать ее. Разместил информацию на сайте объявлений и нашел покупателя, который приобрел «Ладу» за 100 тысяч рублей.

Сейчас полицейские ищут машину, а подозреваемого отправили в изолятор.

- По данному факту возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество», - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области. – По ней виновному грозит до шести лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU