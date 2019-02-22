В пятницу в Воронеже произошли две массовые аварии без пострадавших

СЕГОДНЯ 16:59 2019-02-22T17:17:36+03:00

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В пятницу, 22 февраля, в Воронеже произошли сразу две массовые аварии, в которых, к счастью, никто из людей не пострадал.

По предварительным данным полиции, В 14.45 часов около дома 65 по улице Скрибиса, 41-летний водитель автомобиля «Рено Сандеро» столкнулся с ВАЗ-2107, под управлением 54-летнего водителя. «Семерка» по инерции двинулась дальше и протаранила припаркованную «Тойоту Вокси», та в свою очередь - столкнулась с автомашиной «Тойота Ярис», а уж последняя задела автомобиль «Мазда 6». У всех машин механические повреждения. Водитель «Рено» от медицинской помощи отказался.

В тот же день часом ранее у дома №233/35 по улице 9 Января 32-летний водитель автомобиля «Газель» не справился с управлением и допустил столкновение с машиной «Форд Фьюжн», под управлением 33-летнего мужчины. В результате удара «Форд» налетел на «Форд Мондео», под управлением 30-летнего местного жителя.

По двум этим случаям полиция организовала проверки для установления виновников ДТП и обстоятельств происшествий. Возможно, их спровоцировало ухудшение погодных условий и гололед.

ИСТОЧНИК KP.RU