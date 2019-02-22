2019-02-22T16:30:41+03:00
Общество

В Воронеже пройдут общественные слушания по платным парковкам

Обсуждение назначили на 15 марта
Елена ФЕДЯШЕВА
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фото Елена Федяшевафото Елена ФедяшеваФото: из архива «КП»
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Общественная палата Воронежской области выступила с инициативой провести общественные слушания по вопросу платных парковок в Воронеже.

Обсуждение пройдет 15 марта 2019 года в большом зале Воронежской городской думы по адресу: ул. Плехановская, 8 с 17.00 до 20.00

Желающим принять участие в слушаниях необходимо подать заявку с 25 февраля по 13 марта 2019 года по телефону: 271-85-46, с 9:00 до 18:00, или в письменном виде по адресу: г. Воронеж, ул. Пушкинская, д. 14, каб. №11. Зарегистрироваться можно по электронной почте на адрес: centr-55@mail.ru. В электронной заявке указывать фамилию, имя, отчество, контактный телефон.

ИСТОЧНИК KP.RU

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