2019-02-22T16:02:11+03:00
Общество

В Воронеже определили банк, который готов дать мэрии 500 миллионов рублей

Единственным участником тендера на эти услуги оказался ВТБ
Яков СТРОГОВ
Поделиться:
Большие деньги мэрия пока вроде бы занимать не собирается, но возможность такую иметь хочет.Большие деньги мэрия пока вроде бы занимать не собирается, но возможность такую иметь хочет.Фото: из архива «КП»
Изменить размер текста:

Подведены итоги тендера на открытие кредитной линии мэрии Воронежа на 500 миллионов рублей. В аукционе участвовал только банк ВТБ, ему и предоставили такую возможность.

В мэрии ранее поясняли, что сейчас нужды в кредите нет. Однако это не значит, что деньги в принципе не могут понадобиться. Чтобы подстраховаться, откроют новые две кредитных линии – каждая по 500 миллионов рублей. Как раз тендер на одну из них и выиграл ВТБ.

Если все же нужда в деньгах появится, то с банком будет расплачиваться из расчета 8,7 процента годовых. Всего проценты по вкладу в этом случае составят 43,7 миллионов рублей.

Результаты второго тендера на кредитную линию на 500 миллионов рублей станут известны 25 февраля.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
За год решением суда в Воронежской области заблокировали 11 сайтов, распространявших алкоголь и лекарства
Житель Воронежской области принес домой снаряд
Воронежцы жалуются чиновникам на аварийные дома
Воронежские фирмы без разрешения искали работодателей для мигрантов
Воронежский автомобилист хочет подарить пульт от магнитолы человеку, который ее украл
Средняя зарплата в Воронежской области в 2018 году составила 31226 рублей
Наглые охотники за металлом просто поразили жительницу Воронежа
В марте в Воронеже снесут 28 киосков
Из Воронежа можно улететь в Грузию прямым рейсом
В Воронежской области 18-летнюю девушку осудили за экстремистский видеоролик
Жители многоэтажного дома в Воронежской области переплатили за электричество 64 тысячи
Воронежцев приглашают на гонки в собачьих упряжках
Руководители региона поздравили воронежцев с Днем защитника Отечества
В Воронеже бывшего опера и полицейского начальника будут судить за аферу на 700 тысяч рублей
В сквере «Каштановый» воронежцы своими силами установили игровое и спортивное оборудование
Спасатели Воронежской области начали подготовку к паводку
В Воронежской области в «Газели» едва не замерзли трое детей
Воронежец убил незнакомца кирпичом
Обман на полтора миллиона рублей: за день от мошенников пострадали десять воронежцев
В правительстве Воронежской области назначили нового руководителя департамента аграрной политики
Японцы рассказали, как Воронеж сможет сэкономить на строительстве скоростного трамвая
Воронежцы рассказали о самых ужасных поездках в такси
Охранники заперли вора в воронежском киоске
«Красивая футболочка и путешествие»: что обрадовало бы воронежских мужчин 23 февраля
Последние выходные февраля в Воронеже будут морозными и ветреными
Воронежцы вылепили из снега фигуры сбегающей из города зимы