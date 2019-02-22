В Воронеже определили банк, который готов дать мэрии 500 миллионов рублей

СЕГОДНЯ 15:58 2019-02-22T16:02:11+03:00

Большие деньги мэрия пока вроде бы занимать не собирается, но возможность такую иметь хочет. Фото: из архива «КП»

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Подведены итоги тендера на открытие кредитной линии мэрии Воронежа на 500 миллионов рублей. В аукционе участвовал только банк ВТБ, ему и предоставили такую возможность.

В мэрии ранее поясняли, что сейчас нужды в кредите нет. Однако это не значит, что деньги в принципе не могут понадобиться. Чтобы подстраховаться, откроют новые две кредитных линии – каждая по 500 миллионов рублей. Как раз тендер на одну из них и выиграл ВТБ.

Если все же нужда в деньгах появится, то с банком будет расплачиваться из расчета 8,7 процента годовых. Всего проценты по вкладу в этом случае составят 43,7 миллионов рублей.

Результаты второго тендера на кредитную линию на 500 миллионов рублей станут известны 25 февраля.

ИСТОЧНИК KP.RU