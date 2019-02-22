В Воронеже определили банк, который готов дать мэрии 500 миллионов рублей
Подведены итоги тендера на открытие кредитной линии мэрии Воронежа на 500 миллионов рублей. В аукционе участвовал только банк ВТБ, ему и предоставили такую возможность.
В мэрии ранее поясняли, что сейчас нужды в кредите нет. Однако это не значит, что деньги в принципе не могут понадобиться. Чтобы подстраховаться, откроют новые две кредитных линии – каждая по 500 миллионов рублей. Как раз тендер на одну из них и выиграл ВТБ.
Если все же нужда в деньгах появится, то с банком будет расплачиваться из расчета 8,7 процента годовых. Всего проценты по вкладу в этом случае составят 43,7 миллионов рублей.
Результаты второго тендера на кредитную линию на 500 миллионов рублей станут известны 25 февраля.
ИСТОЧНИК KP.RU