Житель Воронежской области принес домой снаряд
Новое дело о незаконном хранении боеприпасов рассмотрел Семилукский райсуд. Местный житель где-то в поле нашел бронебойно-разрывной-трассирующий артиллерийский снаряд калибра 20 мм. Вместо того, чтобы вызвать МЧС, он взял его к себе домой - на память. По счастливой случайности не дошло до беды.
- Снаряд содержал заряд бризантного взрывчатого вещества промышленного изготовления - тетранитропентаэритрит (ТЭН) массой около 16 грамм, - подчеркивают в суде.
Полицейские наведались к мужчине в гости и конфисковали находку. За незаконное хранение боеприпасов наш герой получил год условно. Эта история созвучна с другим случаем из того же района. 57-летний мужчина выставил на продажу найденные в огороде минометные мины.
ИСТОЧНИК KP.RU