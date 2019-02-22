2019-02-22T15:55:11+03:00
Общество

Житель Воронежской области принес домой снаряд

Беды не случилось по счастливой случайности
Виктор ПАВЛОВ
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Любой нормальный человек позвонил бы в МЧС. Но наш герой поступил по-другомуЛюбой нормальный человек позвонил бы в МЧС. Но наш герой поступил по-другомуФото: Станислав ШЕВЧЕНКО
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Новое дело о незаконном хранении боеприпасов рассмотрел Семилукский райсуд. Местный житель где-то в поле нашел бронебойно-разрывной-трассирующий артиллерийский снаряд калибра 20 мм. Вместо того, чтобы вызвать МЧС, он взял его к себе домой - на память. По счастливой случайности не дошло до беды.

- Снаряд содержал заряд бризантного взрывчатого вещества промышленного изготовления - тетранитропентаэритрит (ТЭН) массой около 16 грамм, - подчеркивают в суде.

Полицейские наведались к мужчине в гости и конфисковали находку. За незаконное хранение боеприпасов наш герой получил год условно. Эта история созвучна с другим случаем из того же района. 57-летний мужчина выставил на продажу найденные в огороде минометные мины.

ИСТОЧНИК KP.RU

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