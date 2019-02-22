За год решением суда в Воронежской области заблокировали 11 сайтов, распространявших алкоголь и лекарства

СЕГОДНЯ 15:56 2019-02-22T15:56:48+03:00

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Защищая права потребителей, Управление Роспотребнадзора по Воронежской области в течение 2018 года направило в суд 109 исков, что на 12% выше, чем годом раньше. 48 исков в защиту неопределенного круга лиц рассмотрены и удовлетворены. Из них 63% касаются предоставления жилищно-коммунальных услуг, 23 % - о признании запрещенной информации, распространяемой посредством интернета и 14 % - непредставление необходимой информации на маркировке товаров.

По решению суда заблокированы 11 интернет-ресурсов, через которые реализовывалась алкогольная продукция, в том числе в ночное время, и лекарственные препараты.

- В 2018 году судами рассмотрено 36 исковых заявлений в защиту прав конкретных граждан и требования потребителей удовлетворены в 100% случаев, - сообщили в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Воронежской области.

Потребителям вернули 2 млн. 307 тыс.рублей, и 26,5 тысяч рублей – в качестве компенсации морального вреда.

ИСТОЧНИК KP.RU