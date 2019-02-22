Воронежские фирмы без разрешения искали работодателей для мигрантов

СЕГОДНЯ 15:03 2019-02-22T15:03:51+03:00

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В областной прокуратуре заинтересовались работой двух фирм: "Триумф Плюс" и "Агентство Трислона" (пишется именно так, без пробела).

- Организации привлекали иностранных граждан и лиц без гражданства, после чего направляли их для трудовой деятельности в интересах и под управлением иных организаций, - говорят в ведомстве. - При этом фирмы не являлись частными агентствами занятости.

Открылись и проблемы с трудовыми договорами, и привлечение к виду работы, не отмеченном в патенте. Руководители фирм получили представления об устранении нарушений. Кроме того, прокуратура завела дела по нарушению трудового законодательства и незаконном привлечении к труду иностранцев.

ИСТОЧНИК KP.RU