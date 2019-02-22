Воронежцы жалуются чиновникам на аварийные дома

СЕГОДНЯ 15:08 2019-02-22T15:08:57+03:00

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Жительница дома №87 по улице Фридриха Энгельса попросила чиновников мэрии признать ее дом аварийным. С такой инициативой женщина пришла на прием к руководителю управления жилищных отношений Олегу Зацепину.

– Наш дом очень старый, в квартирах холодно, изношены все коммуникации, регулярно протекает крыша, – посетовала Татьяна Ивановна.

Чиновник пообещал организовать экспертную оценку дома и по ее итогам принять решение о дальнейшей судьбе постройки.

Другая жительница Воронежа с улицы Чебышева обеспокоена состоянием аварийного и расселенного дома, который не торопятся сносить. Женщина рассказала, что ветхая постройка, у которой уже обрушилась крыша, угрожает здоровью и жизни детей, поскольку рядом находится детская площадка.

- Олег Юрьевич разъяснил заявительнице, что в доме сегодня находится объект федеральной собственности – это бывшее бомбоубежище. Соответственно, в обычном порядке муниципальная власть не может ликвидировать разрушающуюся постройку, - пояснили в пресс-службе мэрии Воронежа.

Однако выходом в этой ситуации станет соответствующее решение комиссии по чрезвычайным ситуациям. Если она признает, что существует угроза здоровью горожан, то вопрос сноса решится быстрее.

ИСТОЧНИК KP.RU