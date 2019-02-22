Воронежский автомобилист хочет подарить пульт от магнитолы человеку, который ее украл

СЕГОДНЯ 14:28 2019-02-22T14:29:26+03:00

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Воронежец Александр лишился автомагнитолы в самом центре Воронежа. Он припарковал машину недалеко от "Галереи Чижова" примерно в 20.20. В итоге неизвестный воришка вскрыл автомобиль и забрал первое, что попалось под руку.

- Магнитолу забрал, а пульт от нее забыл. Пиши мне "Вконтакте", при встрече подарю, - предложил автовладелец в соцсети.

Случай обсуждают в соцсетях. "Вспоминаются девяностые, когда магнитолу носили с собой", - пишут автомобилисты. Несмотря на то, что "стеклобои", которые охотятся за радар-детекторами и видеорегистраторами, никуда не делись, любители автомагнитол - практически вымерший вид. Оказывается, время от времени это зло просыпается.

ИСТОЧНИК KP.RU