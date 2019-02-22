2019-02-22T14:27:56+03:00
Общество

Средняя зарплата в Воронежской области в 2018 году составила 31226 рублей

По данным статистики,за год она выросла на 10,8%
Елена ФЕДЯШЕВА
Поделиться:
Богаче всего в Воронежской области живется сотрудникам финансовых организаций.Богаче всего в Воронежской области живется сотрудникам финансовых организаций.Фото: из архива «КП»
Изменить размер текста:

Воронежские статисты посчитали размер номинальной среднемесячной зарплаты сотрудников предприятий области в 2018 году. Если верить их данными, то среднестатистический житель региона получает в месяц 31 тысячу 226 рублей. И это на 10,8% выше, чем год назад. Реальный же размер зарплаты с учетом индекса цен в сравнении с 2017 годом вырос на 8,1%.

При этом месячный оклад воронежских финансистов в 1,8 раза превысил среднеобластной уровень, а зарплата сотрудников, занятых в области информации и связи, а также науки и техники, выше средних цифр в 1,5 раза.

На 46 процентов выше среднеобластного уровня размер зарплаты у персонала организаций химической продукции, на 41 процент – у электриков, газовиков и работников, занятых в сфере кондиционирования воздуха.

Самыми бедными в прошлом году признали воронежцев, занятых в производстве кожи и обработке древесины – их зарплата на 37% ниже среднеобластной, а у работников текстильной промышленности и того хуже – на 46%.

10% не дотягивают до среднеобластных зарплаты работников сельского хозяйства и 5% - зарплаты врачей и соцработников. Среднемесячный заработок учителей составляет 85% от сложившегося уровня.

Вместе с тем, на начало февраля предприятия области задолжали своим сотрудникам в общей сложности 41.8 млн рублей. По данным Воронежстата, расчета с работодателями ждут 343 человека.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Воронеже определили банк, который готов дать мэрии 500 миллионов рублей
За год решением суда в Воронежской области заблокировали 11 сайтов, распространявших алкоголь и лекарства
Житель Воронежской области принес домой снаряд
Воронежцы жалуются чиновникам на аварийные дома
Воронежские фирмы без разрешения искали работодателей для мигрантов
Воронежский автомобилист хочет подарить пульт от магнитолы человеку, который ее украл
Наглые охотники за металлом просто поразили жительницу Воронежа
В марте в Воронеже снесут 28 киосков
Из Воронежа можно улететь в Грузию прямым рейсом
В Воронежской области 18-летнюю девушку осудили за экстремистский видеоролик
Жители многоэтажного дома в Воронежской области переплатили за электричество 64 тысячи
Воронежцев приглашают на гонки в собачьих упряжках
Руководители региона поздравили воронежцев с Днем защитника Отечества
В Воронеже бывшего опера и полицейского начальника будут судить за аферу на 700 тысяч рублей
В сквере «Каштановый» воронежцы своими силами установили игровое и спортивное оборудование
Спасатели Воронежской области начали подготовку к паводку
В Воронежской области в «Газели» едва не замерзли трое детей
Воронежец убил незнакомца кирпичом
Обман на полтора миллиона рублей: за день от мошенников пострадали десять воронежцев
В правительстве Воронежской области назначили нового руководителя департамента аграрной политики
Японцы рассказали, как Воронеж сможет сэкономить на строительстве скоростного трамвая
Воронежцы рассказали о самых ужасных поездках в такси
Охранники заперли вора в воронежском киоске
«Красивая футболочка и путешествие»: что обрадовало бы воронежских мужчин 23 февраля
Последние выходные февраля в Воронеже будут морозными и ветреными
Воронежцы вылепили из снега фигуры сбегающей из города зимы