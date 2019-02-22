Средняя зарплата в Воронежской области в 2018 году составила 31226 рублей
Воронежские статисты посчитали размер номинальной среднемесячной зарплаты сотрудников предприятий области в 2018 году. Если верить их данными, то среднестатистический житель региона получает в месяц 31 тысячу 226 рублей. И это на 10,8% выше, чем год назад. Реальный же размер зарплаты с учетом индекса цен в сравнении с 2017 годом вырос на 8,1%.
При этом месячный оклад воронежских финансистов в 1,8 раза превысил среднеобластной уровень, а зарплата сотрудников, занятых в области информации и связи, а также науки и техники, выше средних цифр в 1,5 раза.
На 46 процентов выше среднеобластного уровня размер зарплаты у персонала организаций химической продукции, на 41 процент – у электриков, газовиков и работников, занятых в сфере кондиционирования воздуха.
Самыми бедными в прошлом году признали воронежцев, занятых в производстве кожи и обработке древесины – их зарплата на 37% ниже среднеобластной, а у работников текстильной промышленности и того хуже – на 46%.
10% не дотягивают до среднеобластных зарплаты работников сельского хозяйства и 5% - зарплаты врачей и соцработников. Среднемесячный заработок учителей составляет 85% от сложившегося уровня.
Вместе с тем, на начало февраля предприятия области задолжали своим сотрудникам в общей сложности 41.8 млн рублей. По данным Воронежстата, расчета с работодателями ждут 343 человека.
ИСТОЧНИК KP.RU