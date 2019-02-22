Наглые охотники за металлом просто поразили жительницу Воронежа

СЕГОДНЯ 13:47 2019-02-22T13:47:08+03:00

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59-летняя жительница улицы 121-й Стрелковой Дивизии просто опешила, когда увидела во дворе своего дома двоих мужчин. Эти господа спокойно уносили металлические трубы, что лежали перед жилищем. Женщина попыталась остановить воришек и закричала. Но мужчины никак не отреагировали. В итоге она позвонила в полицию.

- Ориентировка с приметами подозреваемых была передана ближайшим нарядам полиции. Через некоторое время схожие по приметам граждане были задержаны недалеко от пункта приема металлолома, - рассказали в ГУ МВД по Воронежской области.

30-летний местный житель и 24-летний житель Белгородской области дали признательные показания. По статье "грабеж" им грозит до восьми лет заключения.

ИСТОЧНИК KP.RU