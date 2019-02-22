2019-02-22T13:42:28+03:00
Общество

В марте в Воронеже снесут 28 киосков

"Зачистки" пройдут во всех районах города
Елена ФЕДЯШЕВА
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Воронежские власти продолжают избавлять улицы от нелегальных павильонов и киосков. В марте демонтируют еще 28 объектов нестационарной торговли, не имеющих разрешения. В Железнодорожном, Левобережном и Советском районах под снос пойдут по шесть павильонов, четыре киоска - в Коминтерновском районе и по три – в Центральном и Ленинском. Владельцев 11 объектов чиновники установить не смогли.

Как обычно, для начала собственникам торговых точек предлагают выполнить демонтаж добровольно. В случае их бездействия конструкции разберут за счет бюджетных средств сотрудники районных комбинатов благоустройства, а издержки позже предъявят хозяину.

ИСТОЧНИК KP.RU

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