Из Воронежа можно улететь в Грузию прямым рейсом

СЕГОДНЯ 13:18 2019-02-22T13:19:20+03:00

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В Воронеже начинают продавать авиабилеты в Тбилиси. Стартуют они с 1 апреля. Обслуживать рейсы будет компания Georgian Airways.

Отправиться самолетом в Грузию можно будет 2 раза в неделю — по понедельникам и пятницам. Вылет намечен на 4.05. Время в пути составит менее двух часов.

Добавим, что помимо рейсов в Тбилиси появятся и самолеты в Актау. Как рассказывают в воронежском аэропорту, на стадии согласования сейчас перелеты в Душанбе и Баку. Ведутся активные переговоры по открытию авиасообщения с Ригой и возобновления с Кишиневом.

ИСТОЧНИК KP.RU