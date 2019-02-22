2019-02-22T13:19:20+03:00
Общество

Из Воронежа можно улететь в Грузию прямым рейсом

Georgian Airways открывает сообщение с апреля
Виктор ПАВЛОВ
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Рейсы стартуют 1 апреляРейсы стартуют 1 апреляФото: Станислав ШЕВЧЕНКО
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В Воронеже начинают продавать авиабилеты в Тбилиси. Стартуют они с 1 апреля. Обслуживать рейсы будет компания Georgian Airways.

Отправиться самолетом в Грузию можно будет 2 раза в неделю — по понедельникам и пятницам. Вылет намечен на 4.05. Время в пути составит менее двух часов.

Добавим, что помимо рейсов в Тбилиси появятся и самолеты в Актау. Как рассказывают в воронежском аэропорту, на стадии согласования сейчас перелеты в Душанбе и Баку. Ведутся активные переговоры по открытию авиасообщения с Ригой и возобновления с Кишиневом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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