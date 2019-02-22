В Воронежской области 18-летнюю девушку осудили за экстремистский видеоролик
18-летнюю девушку из Богучарского района осудили по административной статье "действия, направленные на возбуждение ненависти либо вражды". Об этом сообщают в областной прокуратуре. Дело уже рассмотрел районный суд.
Весной прошлого года девушка выложила на своей страничке в соцсети некие видеофайлы, которые признаны экстремистскими материалами.
- Согласно выводам экспертных заключений, видеофайлы, находясь в свободном доступе в сети Интернет, приводят к распространению экстремистской идеологии среди неограниченного круга пользователей,- подчеркивают в прокуратуре.
В итоге девушку признали виновной. Она заплатит штраф - 10 тысяч рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU