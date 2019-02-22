В Воронежской области 18-летнюю девушку осудили за экстремистский видеоролик

СЕГОДНЯ 13:04 2019-02-22T13:10:40+03:00

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18-летнюю девушку из Богучарского района осудили по административной статье "действия, направленные на возбуждение ненависти либо вражды". Об этом сообщают в областной прокуратуре. Дело уже рассмотрел районный суд.

Весной прошлого года девушка выложила на своей страничке в соцсети некие видеофайлы, которые признаны экстремистскими материалами.

- Согласно выводам экспертных заключений, видеофайлы, находясь в свободном доступе в сети Интернет, приводят к распространению экстремистской идеологии среди неограниченного круга пользователей,- подчеркивают в прокуратуре.

В итоге девушку признали виновной. Она заплатит штраф - 10 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU