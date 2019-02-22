Воронежцев приглашают на гонки в собачьих упряжках
Чемпионат по зимним видам спорта посвятили Дню защитника Отечества
Изменить размер текста:
23 февраля в СК "Олимпик" пройдет чемпионат и первенство области по ездовому спорту «Зимняя Звезда Черноземья». Будут соревноваться за призовые места команды с пушистыми спортсменами из разных городов, лыжники и упряжки с 1,2,4,6 собаками, юниоры и дети школьного возраста.
В программе кроме соревнований - мастер-классы для взрослых и катания на упряжке для маленьких.
- Гостей ждут тест-драйв, снежная горка, горячий чай с блинчиками, ростовые хаски-фигуры, аниматоры, - сообщили организаторы.
Начало праздника в 12.30.
ИСТОЧНИК KP.RU