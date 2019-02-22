2019-02-22T13:04:43+03:00
Общество

Жители многоэтажного дома в Воронежской области переплатили за электричество 64 тысячи

Деньги вернули по требованию ГЖИ
Елена ФЕДЯШЕВА
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Поводом для проверки стала жалоба жильцовПоводом для проверки стала жалоба жильцовФото: из архива «КП»
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Инспектор Государственной жилинспекции выявил нарушение в порядке начисления платы за электроснабжение на общедомовые нужды дома №50 по улице Свердлова города Россошь. Основанием для проверки стала коллективная жалоба жильцов.

Результатом нарушения стала переплата жильцов дома за услугу электроснабжения в размере более и64 тысяч рублей. Инспекция выдала ПАО «ТНС энерго Воронеж» предписание об устранении выявленного нарушения и проведении перерасчета. Органихация требование выполнила и вернула гражданам ранее неправомерно начисленную плату.

ИСТОЧНИК KP.RU

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