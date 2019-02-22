В Воронеже бывшего опера и полицейского начальника будут судить за аферу на 700 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 12:49 2019-02-22T13:13:34+03:00

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В Левобережном районе направили в суд уголовное дело 34-летнего заместителя начальника отдела управления экономической безопасности и противодействия коррупции (УЭБиПК) ГУ МВД России по Воронежской области и 30-летнего бывшего оперативника того же управления.

По версии следствия, в ноябре 2018 года 30-летний опер узнал, что его коллега проверяет работу ООО «Россошанское ДРСУ № 1». Тогда он встретился с родственником учредителя и директором контрагента предприятия - ООО «Авангард Плюс». По данным следствия, оперативник заявил им, что материалы проверки находятся у него. И сказал, что собирается «копнуть» дальше. Посмотреть, как идет у предприятия финансово-хозяйственная деятельность и намекнул, что может «нарыть» много негатива. А может этого и не делать. По данным прокуратуры, за то, чтобы прикрыть проверку, оперативник запросил 700 тысяч рублей. По версии следствия, потом он обратился к своему непосредственному руководителю – 34-летнему заместителю начальника отдела. И попросил его «прикрыть» в этой афере, то есть, организовать наиболее безопасный способ передачи денег. Тот согласился.

По данным следствия, заместитель начальника попросил своего знакомого приехать в одну из детских юношеских спортивных школ Воронежа и оставить там свою спортивную сумку на скамье в холле. При этом ее нужно было обозначить специальными приметами, чтобы взяткодатель отличил ее от других. Под эту сумку в определенное время нужно было положить пакет с 700 тысячами. При этом заместитель начальника порекомендовал оперативнику не появляться сразу на месте, а проследить, нет ли сотрудников собственной безопасности или другого ведомства. И только после этого забрать деньги.

Все эти меры предосторожности не помогли. Оперативника задержали. В итоге он будет отвечать перед судом по ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 159 УК РФ «Покушение на мошенничество путем обмана с использованием своего служебного положения в крупном размере». А замначальника - по ч. 5 ст. 33, ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 159 УК РФ «Пособничество в покушении на мошенничество путем обмана с использованием своего служебного положения в крупном размере».

- Оперативника уволили из органов внутренних дел в связи с утратой доверия. А заместителя начальника 29 ноября 2018 года отстранили от занимаемой должности, окончательное решение примут после суда, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Воронежской области.

ИСТОЧНИК KP.RU