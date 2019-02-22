2019-02-22T12:26:49+03:00
Общество

В сквере «Каштановый» воронежцы своими силами установили игровое и спортивное оборудование

И рассчитывают в этом году получить поддержку областной казны
Елена ФЕДЯШЕВА
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фото управы Ленинского районафото управы Ленинского района
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Жители Ленинского района Воронежа готовятся к новому этапу благоустройства своей территории. На днях глава управы Сергей Корчевников с подчиненными объехал несколько готовых мест отдыха горожан: проверили состояние оборудования, пообщались с местными жителями.

- В 2019 году жители Ленинского района вновь собираются бороться за областные гранты для финансирования своих общественно полезных инициатив и уже подали соответствующие заявки, - рассказали в управе района. - Активисты проекта проводят встречи и общественные обсуждения с местными жителями.

Так жители улиц Астраханская и Гремяченская, а также переулка Херсонский пожелали оборудовать место отдыха на улице Есенина. В этом микрорайоне проживает 550 человек, из них 112 пенсионного возраста, школьного возраста – 31 человек, жители молодого и среднего возраста – 407 человек. Свое желание принять участие в реализации проекта изъявили около ста человек.

В переулке Каштановый строится одноименный сквер. Несмотря на прошлогоднюю неудачу в конкурсе на грант, настойчивые с помощью управы Ленинского района и депутата Воронежской областной думы Сергея Колодяжного установили в сквере детское игровое и спортивное оборудование. В нынешнем году планируют расширяться и вновь подали заявку на участие в конкурсе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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