2019-02-22T12:08:32+03:00
Происшествия

Спасатели Воронежской области начали подготовку к паводку

В Семилукском районе прошли учения
Станислав ШЕВЧЕНКО
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Потоп в Калаче весной 2018 годаПотоп в Калаче весной 2018 годаФото: Станислав ШЕВЧЕНКО
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Сотрудники МЧС и представители органов государственной власти отрепетировали свои действия в случае половодья или аварии на гидротехническом сооружении. Учения прошли 20 и 21 февраля в Семилукском районе.

До начала тренировки сотрудники МЧС проверили планирующие документы. А далее разыграли всю ситуацию на практике: обеспечили безопасность людей и постарались восстановить жизнедеятельность сел, попавших в зону ЧС.

- Обучаемые приобрели навыки в вопросах приведения органов управления и сил РСЧС в режим чрезвычайной ситуации, - добавляют в ГУ МЧС по Воронежской области.

Напомним, в прошлом году паводок накрыл сразу несколько районов. Самые большие потопы были в Новой Усмани и Калаче. В этом году ожидается не меньший объем паводка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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