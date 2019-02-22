Спасатели Воронежской области начали подготовку к паводку

СЕГОДНЯ 12:07 2019-02-22T12:08:32+03:00

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Сотрудники МЧС и представители органов государственной власти отрепетировали свои действия в случае половодья или аварии на гидротехническом сооружении. Учения прошли 20 и 21 февраля в Семилукском районе.

До начала тренировки сотрудники МЧС проверили планирующие документы. А далее разыграли всю ситуацию на практике: обеспечили безопасность людей и постарались восстановить жизнедеятельность сел, попавших в зону ЧС.

- Обучаемые приобрели навыки в вопросах приведения органов управления и сил РСЧС в режим чрезвычайной ситуации, - добавляют в ГУ МЧС по Воронежской области.

Напомним, в прошлом году паводок накрыл сразу несколько районов. Самые большие потопы были в Новой Усмани и Калаче. В этом году ожидается не меньший объем паводка.

ИСТОЧНИК KP.RU