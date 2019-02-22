В Воронежской области в «Газели» едва не замерзли трое детей

СЕГОДНЯ 12:06 2019-02-22T12:06:32+03:00

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В четверг водитель «Газели», следовавшей из Москвы в Карачаево-Черкессию, решил сделать остановку на 717 километре автодороги М-4 в Верхнемамонском районе. Мужчина съехал на обочину, но неудачно – машина угодила колесом в яму на обочине. Самостоятельно выбраться из западни не получалось, а в салоне находились пять человек, в том числе трое детей в возрасте от года до 12 лет. К вечеру на улице заметно подморозило.

На удачу путешественников мимо проезжал экипаж ГИБДД. Инспекторы заметили машину на обочине и поинтересовались, что произошло.

- Сотрудники Госавтоинспекции с помощью попутного транспорта отбуксировали автомобиль на проезжую часть дороги, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области. - Водитель выразил инспекторам ДПС благодарность за помощь в сложной ситуации и продолжил движение.

ИСТОЧНИК KP.RU