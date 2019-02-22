Воронежец убил незнакомца кирпичом
Ссора во дворе на Бульваре Пионеров закончилась уголовным делом. Подробности рассказали в СУ СКР по Воронежской области.
В декабре прошлого года 27-летний мужчина вступил в перепалку с 39-летним незнакомцем. Дело дошло до рукоприкладства. Младший несколько раз ударил старшего по лицу, пока тот не упал. Потом поднял с земли кусок кирпича и начал молотить им человека. Удар за ударом, удар за ударом...
- Убедившись в наступлении смерти, обвиняемый сам пришел в полицию и сообщил о совершенном преступлении. Вину признал в полном объеме, - рассказывают следователи.
За убийство ему грозит от шести до пятнадцати лет заключения.
ИСТОЧНИК KP.RU