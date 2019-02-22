Воронежец убил незнакомца кирпичом

СЕГОДНЯ 11:45 2019-02-22T11:49:56+03:00

И сам пришел в полицию

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Ссора во дворе на Бульваре Пионеров закончилась уголовным делом. Подробности рассказали в СУ СКР по Воронежской области.

В декабре прошлого года 27-летний мужчина вступил в перепалку с 39-летним незнакомцем. Дело дошло до рукоприкладства. Младший несколько раз ударил старшего по лицу, пока тот не упал. Потом поднял с земли кусок кирпича и начал молотить им человека. Удар за ударом, удар за ударом...

- Убедившись в наступлении смерти, обвиняемый сам пришел в полицию и сообщил о совершенном преступлении. Вину признал в полном объеме, - рассказывают следователи.

За убийство ему грозит от шести до пятнадцати лет заключения.

ИСТОЧНИК KP.RU